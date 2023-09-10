زلزال الحوز .. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتبرع بأجرة شهر

هبة بريس _ الرباط

قرر أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأطر العليا التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق المحدث، وذلك تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية مساء الجمعة 08 شتنبر 2023.

وأكد أعضاء المجلس وأطره العليا، في بلاغ للمجلس، استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال ذلك، كما قرروا المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وذلك بالتبرع بالدم.

وثمن المجلس ما عبرت عنه بعض الجمعيات المهنية للقضاة من مبادرات في هذا الصدد؛ داعيا كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، “بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام”.

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