زلزال الحوز …منظمة “أطباء بلا حدود” تعرض خدماتها

هبة بريس

قال ميشيل أوليفييه لاشاريتيرئيس وحدة الطوارئ في باريس في منظمة أطباء بلا حدود، أن المنظمة “ليست نشطة في المغرب، ولكننا نقوم حاليًا بالتواصل مع السلطات المحلية للتدخل بسرعة من أجل تقييم الاحتياجات وتحديد ما إذا كان دعمنا ضروريًا”.

وأضاف ميشيل، وفقا لبلاغ نشر على منصة المنظمة “مثل جميع الزلازل، يظل البحث عن الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض أمرًا أساسيًا، وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه المرحلة من قبل الجهات المحلية”.

وأضاف نفس المتحدث أن الأضرار المسدلة حتى الآن خطيرة بشكل خاص في مناطق الحوز وتارودانت وسط البلاد. داعيا إلى ضرورة استعادة وسائل الاتصال والإمداد بسرعة لتمكين إرسال المساعدات من خارج المناطق المتضررة

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