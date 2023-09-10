تضامنا مع ضحايا الزلزال .. حافلات للتنقل المجاني للتبرع بالدم

هبة بريس _ الرباط

على اثر المصاب الجلل جراء الزلزال الذي تعرض له اقليم الحوز وباقي المناطق القريبة من الاقليم، و في اطار روح التضامن للشركات الوطنية، وانسجاما مع قيمنا المغربية الخالصة المبنية على التضامن و التكافل، خصصت مجموعة سيتي باص للنقل الحضري حافلات للتنقل المجاني لفاىدة مستخدميها بخمس مدن مغربية وهي فاس وتطوان ومكناس ووجدة ثم الجديدة من اجل التبرع بالدم في مراكز تحاقن الدم بناء على النداء الوطني التضامني.

وتم تخصيص حافلتين في كل مدينة للتنقل المجاني لعموم المواطنين الراغبين في التبرع بالدم للتخفيف من معاناة والام المرضى المتضررين جراء الزلزال.

وتضع محموعة سيتي باص رهن إشارة المواطنين المتبرعين طاقما تقنيا للتنسيق من اجل تسهيل الوصول الى مراكز تحاقن الدم في ظروف جيدة في اطار التضامن مع المتضررين في هذه اللحظات العصيبةعلى سكان المناطق المتاثرة.

وبهذه المناسبة تشكر مجموعة سيتي باص كل المتبرعين المتطوعين الذين ابانوا عن قيم وطنية وانسانية واسلامية اصيلة تعكس الهوية المغربية المعروفة بالتضامن الانساني.

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