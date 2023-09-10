تارودانت : وقوع خامس هزة أرضية إرتدادية لم تمنع من مواصلة البحث عن ناجين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تواصل الهزات الأرضية الإرتدادية إثارة الخوف في النفوس، فقد شهدت اقاليم (تارودانت والحوز ومراكش) الهزة الأرضية الخامسة صباح اليوم الأحد مع الساعة 8:50 دقيقة بقوة 4.5 من سلم ريشتر، ولم تصل بعد معلومات عن وجود ضحايا من خلالها، إعتبارا أن السلطات ومن يوم الجمعة الماضي قامت بإجلاء المواطنين من منازلهم.

وقد زلزال الحوز الذي ضرب جل جهات المملكة، دمارا كبير في المدن وخصوصا القرى ، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع حيث تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين محتملين، وفيما أعلنت وزارة الداخلية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا.

وعاش جل المغاربة لحظات رعب في المناطق التي ضربها الزلزال، وقد شهد اقليم الحوز مراكش تارودانت، هزة أرضية ثانية فجر يوم السبت، لتواصل الهزات الأرضية طيلة نهار يوم أمس السبت وصباح اليوم الاحد .

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، ولا سيما المناطق الجبلية والنائية.

وتصعّب طبيعة المناطق الجبلية عمل فرق الإنقاذ بسبب الوعورة وبعد المسافات وصعوبة إيصال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

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