زلزال الحوز.. “الأحرار” يدعو مناضليه إلى وضع أنفسهم رهن إشارة السلطات
على إثر الزلزال، الذي ضرب بلادنا الجمعة 8 شتنبر 2023، تقدم المكتب السياسي بتعازيه الحارة لأسر الشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره، ويتضرع إلى البارئ جل في علاه أن يتغمدهم في واسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يشفي المصابين.
ونوه الحزب عاليا بالتتبع الشخصي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ومستوى التعبئة التي أبانت عنها مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية والتي عملت على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بالفعالية المطلوبة، وما تقتضيه ظروف التدخل العاجل لإغاثة المصابين والضحايا، وتقديم كل أشكال الدعم لساكنة الأقاليم التي أصابها الزلزال.
كما حيا باعتزاز كبير الحس الوطني العالي والتعبئة الداخلية، التي أبان عنها المغاربة خلال هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا، وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار في مختلف مواقعهم، إلى وضع أنفسهم رهن إشارة السلطات العمومية للمساهمة في المبادرات الإنسانية والتضامنية.
وتقدم الحزب، بعميق شكره للعديد من البلدان الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي في هذه الفاجعة الأليمة.
تعليق واحد
عندما يأتي حزب بطفل برلماني يتحذث باسمه في التلفزة وينطق بكلمات طفل لا يقبلها عاقل كان يقول كل المغاربة فرحانين وناشطين ووووو هذا يعني ان الحزب ليس في مستوى قيادة حكومة. واطلب من الملك إعادة النظر في مرؤوسية رئيس الحكومة. لان الدولة محتاجة إلى رجالاتها وليس أطفالها.