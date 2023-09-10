نجاح باهر لأمسية ” كلوري ” ومنح أرباحها لضحايا زلزال المغرب

2023-09-10 / 12:19
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هبة بريس

بعد أربع سنوات من الغياب، عادت GLORY منتصرة إلى فرنسا ب GLORY 88 ، التي بيعت تذاكرها بالكامل ، مباشرة من باريس، وكانت أمسية ستظل خالدة في التاريخ.

تضامناً مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، انسحب بدر هاري من نزاله ضد جيمس ماكسويني وستتبرع GLORY بجميع أرباح الحدث لجمعية خيرية في المغرب لمساعدة جميع المتضررين من هذه الكارثة.

أخذ نزال لقب وزن الديك الفائق للسيدات مكانه في الحدث الرئيسي. وفازت الأمريكية تيفاني فان سوست (25-6-2، 10 KO) على المغربية سارة مصدق (8-4، 1 KO) بضربة رأس قاضية في الجولة الثانية. تُعرف الامريكية بتربعها على الكيك بوكسينغ للسيدات P4P، و هي البالغة من العمر 34 عامًا، و هكذا أنهت مسيرتها الأسطورية.

وفي الحدث الرئيسي المشترك، أشعل نور الدين محي الدين (28-15، 13 كو) الساحة بأكملها بفوزه الساحق بالضربة القاضية على عبد الرحمن كوليبالي (65-27-1، 25 كو) بالضربة القاضية. وتغلب المرشح المفضل لدى الجماهير إلياس حموش (33-6، 7 KOs) على الألماني فلوريان كروجر (19-10، 6 KOs)، فيما تغلب الصربي نيكولا تودوروفيتش (27-3، 14 KOs) على المخضرم كريم غاجي (103-18-1، 53 KO).

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