وفاة الجنرال حميدو لعنيكري اليوم بالرباط
هبة بريس
توفي صباح اليوم الاحد، بالرباط، الجنرال حميدو لعنيكري أحد اشهر جنرالات المغرب. وينتظر الإعلان عن جنازته.
وكان لعنيكري تعرض لحادثة سير خطيرة كادت تودي بحياته، فتم إحالته على التقاعد سنة 2012.
وينحدر لعنيكري من مكناس، وتخرج من مدرسة هرمومو،
في 2006 عينه الملك محمد السادس مفتشا عاما للقوات المساعدة، قبل أن يعفى من مهامه ويعاد تعيينه سنة 2009 قائدا للمنطقة الجنوبية للقوات المساعدة، ، وأحيل على التقاعد في 2012، بعد تعرضه لحادث سير
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11 تعليقات
رحم الله هذا من أبطال المغرب ورجل من رجالات الدولة..
عبرة لمن يعتبر من المسؤولين المغاربة؛والحمد لله على عدالة الله!
رحمه الله رحمة واسعة وانا لله وانا اليه راجعون ..
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين..
كل نفس ذائقة الموت .إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام..
لنهاية الحياة.لارتبة ولا جاه ولا مال ولا سلطة ولا فيلا ولا سيارة فاخرة .الكل تحت التراب الا من اتى الله بقلب سليم..
وفاة الجنرال حميدو العنيكري المدير العام الأسبق للأمن الوطني. والمفتش العام للقوات المساعدة رحمه الله..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين..
حميدو العنيكري تقلد عدة مناصب منها المدير العام السابق للأمن الوطني وقائد المنطقة الجنوبية ومفتشا عاماً لها .حيث أحيل على التقاعد سنة 2012 بعد حادثة السير ألمت به..
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..