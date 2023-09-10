وفاة الجنرال حميدو لعنيكري اليوم بالرباط

2023-09-10 / 11:35
11
هبة بريس

توفي صباح اليوم الاحد، بالرباط، الجنرال حميدو لعنيكري أحد اشهر جنرالات المغرب. وينتظر الإعلان عن جنازته.

وكان لعنيكري تعرض لحادثة سير خطيرة كادت تودي بحياته، فتم إحالته على التقاعد سنة 2012.

وينحدر لعنيكري من مكناس، وتخرج من مدرسة هرمومو،

في 2006 عينه الملك محمد السادس مفتشا عاما للقوات المساعدة، قبل أن يعفى من مهامه ويعاد تعيينه سنة 2009 قائدا للمنطقة الجنوبية للقوات المساعدة، ، وأحيل على التقاعد في 2012، بعد تعرضه لحادث سير

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز .. تصحيح الأخبار الزائفة

زلزال الحوز .. تصحيح الأخبار الزائفة

2023-09-10 / 14:28
Photo of زلزالنا الذي لن يقيسه ميزان ريشتر…

زلزالنا الذي لن يقيسه ميزان ريشتر…

2023-09-10 / 14:19
Photo of تارودانت : وقوع خامس هزة أرضية إرتدادية لم تمنع من مواصلة البحث عن ناجين

تارودانت : وقوع خامس هزة أرضية إرتدادية لم تمنع…

2023-09-10 / 14:16
Photo of زلزال الحوز …منظمة “أطباء بلا حدود” تعرض خدماتها

زلزال الحوز …منظمة “أطباء بلا حدود” تعرض خدماتها

2023-09-10 / 14:12
Photo of تضامنا مع ضحايا الزلزال .. حافلات للتنقل المجاني للتبرع بالدم

تضامنا مع ضحايا الزلزال .. حافلات للتنقل المجاني للتبرع…

2023-09-10 / 13:39
Photo of فرق الإنقاذ بإقليم شيشاوة تسابق الزمن لإنقاذ ضحايا الزلزال

فرق الإنقاذ بإقليم شيشاوة تسابق الزمن لإنقاذ ضحايا الزلزال

2023-09-10 / 13:06
Photo of رئيس الحكومة يعزي عائلات ضحايا الزلزال

رئيس الحكومة يعزي عائلات ضحايا الزلزال

2023-09-10 / 12:44
Photo of مولاي إبراهيم”.. مأساة قرية نائية فجعت بالزلزال المدمر

مولاي إبراهيم”.. مأساة قرية نائية فجعت بالزلزال المدمر

2023-09-10 / 12:34
Photo of زلزال الحوز أبان عن مكانة المغرب عالميا

زلزال الحوز أبان عن مكانة المغرب عالميا

2023-09-10 / 12:34
Photo of اتصالات تونس تطلق مكالمات هاتفية مجانية نحو أرقام المغرب

اتصالات تونس تطلق مكالمات هاتفية مجانية نحو أرقام المغرب

2023-09-10 / 12:09

‫11 تعليقات

  4. إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين..

  5. كل نفس ذائقة الموت .إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  7. لنهاية الحياة.لارتبة ولا جاه ولا مال ولا سلطة ولا فيلا ولا سيارة فاخرة .الكل تحت التراب الا من اتى الله بقلب سليم..

  8. وفاة الجنرال حميدو العنيكري المدير العام الأسبق للأمن الوطني. والمفتش العام للقوات المساعدة رحمه الله..

  10. حميدو العنيكري تقلد عدة مناصب منها المدير العام السابق للأمن الوطني وقائد المنطقة الجنوبية ومفتشا عاماً لها .حيث أحيل على التقاعد سنة 2012 بعد حادثة السير ألمت به..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق