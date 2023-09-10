فرنسا تقول إنها تنتظر طلبا من المغرب للمساعدة بعد الزلزال

2023-09-10 / 11:25
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هبة بريس

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، اليوم الأحد، إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب بعد أن أودى زلزال قوي بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلبا رسميا للمساعدة.

وأضافت لوجندر لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية: “سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى… الأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم… ويجري تقييم (للوضع)… في هذه المرحلة لم يطلب المغرب المساعدة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين زعماء العالم الذين عرضوا المساعدة على المغرب.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت، أن مواطنا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في الزلزال.

وقالت لوجندر اليوم الأحد إن عدد الضحايا لم يطرأ عليه تغيير حتى هذه اللحظة.

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‫5 تعليقات

  1. الحمد لله ان الدول العربية والإسلامية قدمت و ستقدم مساعدات و لو بالدعاء دون طلب من المغرب
    المرجو من مسؤولين المغاربة أن يقدمها طلب لفرنسا بأننا لاتحتاج مساعدتكم لنا

  2. They can go to hell we are not beggers and they are surely not our friends . And they are Asking us to send a formel reqyest in this tragical moment of our Nation history

  3. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا كما نديرو ليك طلب خطي معززا بالفيديوهات وصور الكارثة حتى تتأكدي؟ فلتحتفظ بديك المساعدات ديالها المثمثلة في الأرز والشعرية وتطعم به جياعها.

  4. لا بد الاشارة الى شيء مهم :
    نحن المغاربة المسلمين نبادر الى مد العون والمساعدة لمن هو مصاب بكارثة محتاج اليها ام لا دون انتظار موافقة المصاب
    اللهم ان كان كانت هذه المساعدة رهينة بخلفيات اخرى

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