عملية دفن ضحايا الزلزال مستمرة و رائحة الموت تخيم على إقليم الحوز
هبة بريس من مراكش
تتواصل صبيحة اليوم عملية دفن جثت ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة و خلف أكثر من ألفي شخص.
و تطوع المئات من الساكنة للقيام بعمليات دفن الضحايا في جو حزين خيم عليه الأسى و امتزت فيه الدموع بعبارات التعزية و الحمد و التضرع للخالق اللطيف.
و خيمت رائحة الموت على إقليم الحوز الذي سجل أكبر نسبة من الوفيات في هذا الزلزال المدمر، حيث ما زالت السلطات تعمل جاهدة للوصول لضحايا غطتهم الأنقاض.
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