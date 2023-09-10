عملية دفن ضحايا الزلزال مستمرة و رائحة الموت تخيم على إقليم الحوز

هبة بريس من مراكش

تتواصل صبيحة اليوم عملية دفن جثت ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة و خلف أكثر من ألفي شخص.

و تطوع المئات من الساكنة للقيام بعمليات دفن الضحايا في جو حزين خيم عليه الأسى و امتزت فيه الدموع بعبارات التعزية و الحمد و التضرع للخالق اللطيف.

و خيمت رائحة الموت على إقليم الحوز الذي سجل أكبر نسبة من الوفيات في هذا الزلزال المدمر، حيث ما زالت السلطات تعمل جاهدة للوصول لضحايا غطتهم الأنقاض.

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