إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

2023-09-10 / 10:48
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هبة بريس ـ رياضة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم صور إدارة و لاعبي الفريق و هم يتبرعون بالدم لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة.

و تقدم محمد بودريقة قائمة المتبرعين الرجاويين، رفقة مدرب الفريق زينباور و العميد أنس الزنيتي، كما تبرع باقي اللاعبون تواليا بما فيهم المحترفون الأجانب.

هاته المبادرة من شأنها تشجيع لاعبي و أطر باقي الأندية للانضمام للحملة الواسعة التي أطلقت للتبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الزلزال.

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‫2 تعليقات

  2. لا اعرف (بل اعرف) لما هده البهرجة في تقديم صور الشخصيات (دمى) تتبرع بالدم !!!!!!

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