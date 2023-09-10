إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال
هبة بريس ـ رياضة
نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم صور إدارة و لاعبي الفريق و هم يتبرعون بالدم لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة.
و تقدم محمد بودريقة قائمة المتبرعين الرجاويين، رفقة مدرب الفريق زينباور و العميد أنس الزنيتي، كما تبرع باقي اللاعبون تواليا بما فيهم المحترفون الأجانب.
هاته المبادرة من شأنها تشجيع لاعبي و أطر باقي الأندية للانضمام للحملة الواسعة التي أطلقت للتبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الزلزال.
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