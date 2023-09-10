بعد الزلزال . دول قدمت المساعدة للمغرب

هبة بريس / بتصرف

منذ الإعلان عن كارثة الزلزال التي ضربت المغرب، سارعت عدة دول لتقديم المساعدات الإنسانية للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من “24 إلى 48 ساعة حرجة” في المغرب إثر الزلزال، ونبهت إلى أن الاستجابة ستستغرق “أشهرا عدة أو حتى سنوات”.

ويعتبر الزلزال الذي وقع، ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، أقوى زلزال تم قياسه في المغرب على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، أن الزلزال أسفر عن 2012 قتيلا و2059 جريحا، من بينهم 1404 حالاتهم خطيرة. وتعد ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضررا حيث سقط 1293 قتيلا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلا

وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمر الزلزال قرى بأكملها.

وسارعت الإمارات إلى تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال، وتقديم كافة أشكال الدعم، وفقا لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وكانت الإمارات أول من أعلن تقديم مساعدات إنسانية طارئة للمغرب في أعقاب هذه الكارثة. وقالت الدولة الخليجية، السبت، إن هذه “المبادرة” جاءت “بتوجيه من رئيس البلاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والمغرب”.

وشرعت السلطات الإسبانية، السبت، في إرسال فرق للمشاركة في تقديم المساعدات الطارئة إلى المغرب، عبر ميناء طنجة.

ووصل فريق إغاثة تابع لمؤسسة إسبانيا، السبت، لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة المستمرة، بعد تصريحات لرئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أعرب فيها عن “كل التضامن والدعم لشعب المغرب”.

والسبت، أطلقت الكويت حملة إغاثية طارئة لمتضرري الزلزال في المغرب، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المحلي.

وجاءت هذه الحملة قبيل توجيهات من أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية المطلوبة لمواجهة تداعيات الزلزال، بحسب وكالة الأنباء الرسمية

وأثارت هذه الكارثة موجة تضامن واسعة النطاق عبر العالم، وعرضت دول كثيرة تقديم المساعدة للرباط.

في غضون ذلك، أعلنت البحرين، السبت، “تقديم مساعدات إغاثية عاجلة وتقديم كافة أشكال الدعم” للمتضررين من زلزال المغرب انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين” البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

كذلك، أعلنت قطر، السبت، “إرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة، وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية”، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

من جانبها، أعلنت تونس، الأحد، “إرسال فرق من الحماية المدنية إلى المغرب لدعم جهود البحث والإنقاذ”، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية.

وقدمت الجارة الجزائر التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع المغرب، التعزية، قبل أن تعلن فتح مجالها الجوي المغلق أمام الرحلات التي تنقل مساعدات إنسانية للرباط.

وعبّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن “حزنه العميق” إزاء الزلزال الذي ضرب المغرب قائلا في بيان، السبت، إن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي”.

بدورها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID”، سامنثا باور، إنها على “اتصال وثيق” بالمسؤولين المغاربة، مضيفة: “نقف جاهزين لتزويدهم بالمساعدة في حال طلبوا ذلك.

كما كتبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، على منصة “إكس” تدوينة أعلنت فيها عن رغبة بلادها بـ ” دعم الشعب المغربي في مواجهة هذه الكارثة.. والمساعدة في إنقاذ الأرواح في أسرع وقت ممكن”.

ولاحقا، قالت في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية إن “الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية تستعد للقيام بمهمة في المغرب”، وذلك للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

بدوره، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعليماته لجميع الهيئات الحكومية لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي، بما في ذلك الاستعدادات لإرسال وفد إغاثي إلى المنطقة المنكوبة.

وقال نتانياهو في تدوينة على موقع “إكس”، السبت، إن شعب إسرائيل يقف إلى جانب أصدقائنا الشعب المغربي خلال هذه الساعة الصعبة.

كما ذكرت الصين أن جمعية الصليب الأحمر في البلاد، ستمنح مبلغ 200 ألف دولار أميركي نقدا للهلال الأحمر المغربي، كمساعدات إنسانية طارئة لمساعدته في عمليات الإنقاذ، حسبما ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية._ حسب ما قالته الحرة _

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0