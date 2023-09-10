كيك بوكسينغ ..المنتخب المغربي ينتزع 3 ذهبيات و 4 فضيات

هبة بريس

تمكن المنتخب الوطني المغربي لرياضات الكيك بوكسينغ من انتزاع ثلاث ميداليات ذهبية و أربع ميداليات فضية خلال مشاركته ضمن منافسات البطولة العربية للكيك بوكسينغ للمنتخبات التي احتضنت فعالياتها مدينة السليمانية بالعراق مابين 06 و 10 شتنبر الجاري.

وقد تمكنت العناصر الوطنية من حسم مجموع هذه الميداليات بواسطة كل من حمزة حميداش الذي انتزع ميداليته الذهبية ضمن الوزن أقل من 63,5 كلغ لصنف الكايوان بعد إسقاطه بالضربة القاضية لمنافسه منتظر عبد الحسين من العراق وذلك خلال الجولة الثانية من المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق مروان الديوري الذي انتزعها عن الوزن أقل من 71 كلغ لصنف الكايوان أيضا أمام خصمه حيدر جواد من العراق ، فيما تحققت الميدالية الذهبية الثالثة بواسطة محمد الكرافس الذي تغلب على خصمه المصري ضمن فئة وزن أقل من 81 كلغ لصنف الكايوان .

أما الميداليات الفضية الأربعة التي أضافها المغرب إلى رصيده خلال هذه المنافسة الرياضية العربية فقد كانت بواسطة كل من محسن بوفار الذي انهزم خلال المباراة النهائية للوزن أقل من 54 كلغ لصنف الكايوان أمام خصمه حسين محمد من العراق ، و زكرياء جمال الذي خسر المباراة النهائية كذلك أمام حسين نعيم من العراق وذلك عن الوزن أقل من 57 كلغ لصنف الكايوان .

وتحققت الميدالية الفضية الثالثة بواسطة مروان الديوري الذي أضافها أيضا عن الوزن أقل من 71 كلغ لصنف الفول كونتاكت بعد انهزامه في دور النهاية أمام مهند عفانة من الأردن ، بينما جاءت الميدالية الفضية الرابعة عن طريق مراد لعروسي الذي انهزم أيضا في المباراة النهائية للوزن أقل من 67 كلغ لصنف الكايوان أمام لاعب من العراق .

يذكر أن المشاركة المغربية خلال هذه البطولة العربية اقتصرت فقط على هذه العناصر الستة التي فازت جميعها بميدالياتها

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