تأجيل امتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة

2023-09-10 / 09:30
0
هبة بريس

أعلنت وزارة العدل، السبت، عن تأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن هذا التأجيل مرده الفاجعة التي عرفتها المملكة، والمتمثلة في الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق من البلاد، وحرصا من وزارة العدل على اتخاذ التدابير الرامية إلى عدم تفويت الفرصة على المترشحات والمترشحين لاجتياز الاختبارات المذكورة.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 إلى 17 شتنبر، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، سيتم تأجيلها إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هزة أرضية بقوة 4.5 درجات ضواحي مراكش

هزة أرضية بقوة 4.5 درجات ضواحي مراكش

2023-09-10 / 10:18
Photo of كيك بوكسينغ ..المنتخب المغربي ينتزع 3 ذهبيات و 4 فضيات

كيك بوكسينغ ..المنتخب المغربي ينتزع 3 ذهبيات و 4…

2023-09-10 / 10:10
Photo of زلزال الحوز .. موجة تضامن دولية واسعة مع المغرب

زلزال الحوز .. موجة تضامن دولية واسعة مع المغرب

2023-09-10 / 09:21
Photo of صنداي تايمز : الزلزال الذي ضرب المغرب ناهزت قوته 30 قنبلة ذرية

صنداي تايمز : الزلزال الذي ضرب المغرب ناهزت قوته…

2023-09-10 / 09:18
Photo of طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار

طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار

2023-09-10 / 09:07
Photo of “لارام” تسمح بتغيير مجاني لتذاكر المسافرين من و إلى مراكش وأكادير

“لارام” تسمح بتغيير مجاني لتذاكر المسافرين من و إلى…

2023-09-10 / 08:48
Photo of وزارة الداخلية: “عدد الجرحى في حالة خطيرة يفوق 1400 شخص”

وزارة الداخلية: “عدد الجرحى في حالة خطيرة يفوق 1400…

2023-09-10 / 08:34
Photo of الأميرة فايزة العلوي تتبرع بالدم و تدعو المغاربة للتضامن في هاته المحنة

الأميرة فايزة العلوي تتبرع بالدم و تدعو المغاربة للتضامن…

2023-09-10 / 08:29
Photo of المدارس و خيام الجيش تؤوي الناجين من فاجعة الزلزال بالأقاليم المتضررة

المدارس و خيام الجيش تؤوي الناجين من فاجعة الزلزال…

2023-09-10 / 08:20
Photo of خبير فرنسي: “يستحيل التنبؤ بتوقيت الزلزال أو الهزات الارتدادية رغم التقدم العلمي”

خبير فرنسي: “يستحيل التنبؤ بتوقيت الزلزال أو الهزات الارتدادية…

2023-09-10 / 08:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق