تأجيل امتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة

هبة بريس

أعلنت وزارة العدل، السبت، عن تأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن هذا التأجيل مرده الفاجعة التي عرفتها المملكة، والمتمثلة في الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق من البلاد، وحرصا من وزارة العدل على اتخاذ التدابير الرامية إلى عدم تفويت الفرصة على المترشحات والمترشحين لاجتياز الاختبارات المذكورة.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 إلى 17 شتنبر، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، سيتم تأجيلها إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا

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