زلزال الحوز .. موجة تضامن دولية واسعة مع المغرب

هبة بريس

أعرب العديد من رؤساء الدول والمسؤولين عبر العالم عن تعازيهم العميقة وتضامنهم الكبير مع المغرب، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، مساء الجمعة، عدة مناطق بالمملكة.

ففي الولايات المتحدة، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه العميق جراء الخسائر في الأرواح والدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب المغرب.

وأكد أن إدارته مستعدة “لتقديم كل الدعم اللازم للشعب المغربي”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب وصديقي جلالة الملك محمد السادس في هذا الظرف العصيب”.

من جهته، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، لأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى أن يسكن المتوفين فسيح جناته، ويشمل المصابين بالشفاء العاجل.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنه مع الشعب المغربي في هذه الظروف العصيبة، داعيا العلي القدير أن يحفظ المغرب من كل مكروه.

وأكد العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده إلى جانب المغرب في هذا الحادث الأليم.

كما عبر، باسمه ونيابة عن الشعب والحكومة الأردنيين، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدوره، أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن تعازيه الحارة للشعب المغربي الشقيق، داعيا الله تعالى أن يسكن المتوفين فسيح جنانه، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين ويحفظ المملكة والشعب المغربيين من كل مكروه.

في السياق ذاته، أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص تعازيه ومواساته العميقة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، داعيا العلي القدير بأن يتقبل الضحايا في فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وينعم بالشفاء العاجل على الجرحى.

كما أعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب العاهل الإسباني، فيليبي السادس، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث وصف جلالته بـ” صاحب الجلالة وأخي العزيز”، عن “خالص تعازي” بلاده و”ألمها العميق” جراء الزلزال “العنيف” الذي هز المغرب.

وأكد أن الملكة ليتيزيا تعبر، بدورها، عن “تضامنها الصادق مع الشعب المغربي” و”دعمها وتعاطفها مع أسر الضحايا في لحظات الحداد هاته”.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ إنه “صُدم” لدى علمه بوقوع زلزال قوي في المغرب مخلفا العديد من الضحايا وأضرارا مادية، معربا باسم حكومة وشعب الصين عن حزنه العميق وخالص تعازيه لأسر الضحايا.

كما أعرب عن اقتناعه بأن المملكة قادرة على التغلب على آثار هذه الكارثة وإعادة البناء في أسرع وقت ممكن.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “في روسيا، نشارك الشعب المغربي الصديق الألم والحداد”، مقدما “تعازيه الصادقة إثر العواقب المأساوية للزلزال المدمر”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن تضامنه مع الشعب المغربي، داعيا الله تعالى بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للجرحى.

وأعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تعازيه الحارة وتعاطفه مع “المملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا”.

وأعرب البابا فرانسيس عن “تضامنه العميق” مع العائلات المكلومة في أعقاب هذه المأساة.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، نيابة عن الدول الأعضاء بالاتحاد، أن الأخيرة تعرب عن تعازيها الصادقة للخسائر البشرية التي خلفتها الهزة الأرضية والتي سجلت في عدة جهات بالمغرب، معبرا عن حزنه العميق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه، إنه “شعر بحزن عميق عندما علم أن زلزالا ضرب المغرب وتسبب في سقوط العديد من الضحايا”.

وبعد أن أعرب عن تضامنه مع المغرب حكومة وشعبا في هذه الأوقات العصيبة، أشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة ستدعم المغرب في جهوده الإغاثية لفائدة السكان.

من جهته، عبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن “ألمه الشديد” وقدم تعازيه للشعب المغربي على إثر هذا الزلزال، الذي خلف عواقب وخيمة.

كما أعرب الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس دولة جزر القمر، غزالي عثماني، عن تضامنه مع المغرب، معربا عن “تعازيه الحارة” في أعقاب هذا الزلزال العنيف.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعاطف بلاده، حكومة وشعبا، مع المغرب خلال هذه المحنة الأليمة، وتعازيه الحارة لأسر الضحايا، مؤكدا أن بلاده “تقف إلى جانب أصدقائها المغاربة في هذا الظرف العصيب”.

وبعث رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، بتعازيه القلبية إلى الشعب المغربي الصديق والشقيق إثر الزلزال الذي أفجع المغرب، متمنيا السلام لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

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