طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول أمطار

2023-09-10 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب – الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا بالواجهة المتوسطية.

ويلاحظ أيضا نزول أمطار أو زخات رعدية مرفوقة بتساقط البرد محليا فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالريف وبالجنوب – الشرقي للبلاد.

كما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب – الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى دون تغير يذكر.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال بوجدور، وسيكون محليا هائجا ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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