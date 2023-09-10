“لارام” تسمح بتغيير مجاني لتذاكر المسافرين من و إلى مراكش وأكادير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلا مع الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية عن تقديمها تسهيلات للمسافرين من و إلى المغرب عبر مطاري مراكش و أكادير.

و أوضحت لارام عبر صفحاتها الرسمية إمكانية تغيير تذاكر المسافرين من وإلى مراكش وأكادير خلال 15 يوما من تاريخ رحلتهم الأصلي، وذلك إثر الزلزال الذي ضرب جنوب المملكة.

و قالت إدارة الخطوط الملكية المغربية: “أنه و بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب المغرب، نود أن نبلغ زبنائنا الذين يحملون تذاكر تمتد إلى 23 شتنبر 2023 من/إلى مراكش وأكادير (مباشرة أو مع توقف)، سيتم منحهم إمكانية إجراء تغيير واحد مجاني من/إلى نفس هذه الوجهات وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ رحلتهم الأصلي.

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