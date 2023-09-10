وزارة الداخلية: “عدد الجرحى في حالة خطيرة يفوق 1400 شخص”

2023-09-10 / 08:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في آخر معطياتها المحينة، أكدت وزارة الداخلية أن عدد المصابين و الجرحى في الزلزال الذي ضرب بلادنا و الذين هم في حالة خطيرة يفوق 1400 شخص.

و ارتفع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية إلى 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404منهم خطيرة في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة مساء من ليلة السبت/الأحد.

وحسب المناطق بلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

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