الأميرة فايزة العلوي تتبرع بالدم و تدعو المغاربة للتضامن في هاته المحنة

2023-09-10 / 08:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تضامن كبير من مختلف شرائح المجتمع المغربي، صغارا و كبارا، شيبا و شبابا، نساءا و رجالا، فقراء و أغنياء، الكل تجند للإغاثة و الدعم و التضامن ، كل من موقعه و مكان مسؤوليته.

من بين المتضامنين مع ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة، الأميرة فايزة العلوي، ابنة الأمير مولاي هشام، التي تبرعت بالدم في إحدى مراكز التحاقن بالدم في مدينة تطوان.

و انتشر مقطع مصور للأميرة العلوية و هي تعبر عن حزنها و تعازيها لذوي الضحايا، كما حثت كل المغاربة على التضامن و التآزر و التآخي لتجاوز هاته المحنة.

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‫3 تعليقات

  1. صحاب صوروني تاندير الخير هاذي وقت خروجهم..الناس اللي رابو عليهم ديارهم عاشو معدمين يتضورون جوعا ومرضا وبؤسا ولا واحد شاف من حالهم حتى الدولة همشتهم ولهم في اموالها حق معلوم.ملايير مكدسة في حسابات اقل من عشرة انفار وملايين البؤساء منفيون في شعاب وسفوح الاطلس وحتى قممه ولا واحد من هؤلاء الاقطاعيين يصلهم بلقمة…على من تاتكذبووو؟

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