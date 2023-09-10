المدارس و خيام الجيش تؤوي الناجين من فاجعة الزلزال بالأقاليم المتضررة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استعانت السلطات المحلية بالأقاليم المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة بعدد من المؤسسات التعليمية لإيواء الناجين من الزلزال و الذين فقدوا منازلهم.

و تم تخصيص ساحات المدارس التعليمية بعدد من القرى و الجماعات المنكوبة لبناء خيام استقبلت الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم و كذا الأشخاص الذين فضلوا المبيت خارج المباني.

كما تم نصب مئات الخيام من طرف عناصر القوات الملكية المسلحة المغربية بمختلف المناطق المتضررة لاستقبال المواطنين و تم تجهيزها بكل ما يلزم في مثل هاته الفترات العصيبة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0