المدارس و خيام الجيش تؤوي الناجين من فاجعة الزلزال بالأقاليم المتضررة

2023-09-10 / 08:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استعانت السلطات المحلية بالأقاليم المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة الجمعة بعدد من المؤسسات التعليمية لإيواء الناجين من الزلزال و الذين فقدوا منازلهم.

و تم تخصيص ساحات المدارس التعليمية بعدد من القرى و الجماعات المنكوبة لبناء خيام استقبلت الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم و كذا الأشخاص الذين فضلوا المبيت خارج المباني.

كما تم نصب مئات الخيام من طرف عناصر القوات الملكية المسلحة المغربية بمختلف المناطق المتضررة لاستقبال المواطنين و تم تجهيزها بكل ما يلزم في مثل هاته الفترات العصيبة.

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