لاعبو السنغال يتضامنون مع ضحايا الزلزال بالكتابة على القمصان

هبة بريس ـ رياضة

مرة أخرى، يظهر الشعب السنغالي الشقيق أن ما يوحدنا أشياء كثيرة في مقدمتها الإنسانية، فهذا الشعب الذي لم تربطنا به الجغرافيا ربطتنا به المودة و الاحترام و الحب المتبادل و التضامن.

و من مظاهر التضامن بين الشعبين، ما عبرت عن الرئاسة السنغالية و الحكومة و مختلف الأطياف المدنية و السياسية في دكار، و معها شعب السنغال العظيم في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زلزال الحوز.

آخر هاته المظاهر كانت رسائل التضامن التي نشرها لاعبو السنغال أمس في مباراتهم الإقصائية أمام أوغندا، حيث رفع اللاعبون عبارات التضامن مع المغاربة في قمصانهم بشكل يجعلنا نفخر بعمق و قوة العلاقات التي تربطنا معهم منذ زمن بعيد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0