شائعات مواقع التواصل تدفع سكان عدد من المدن للمبيت خارج المنازل

2023-09-10 / 08:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غايضرب زلزال آخر مع جوج، غاتضرب هزة ارتدادية مع ثلاثة و نص ديال ليل، غاتعاود تهز الأرض مع كذا، عبارات مللنا و سئمنا من سماعها تروجها بعض الصفحات المسترزقة من هموم و مآسي المغاربة مع كامل الأسف.

فئة من المواطنين لم تعد قادرة أن تميز بين الشائعات و الحقيقة، فقررت ليلة أمس المبيت في العراء بعيدا تن المباني الاسمنتية لتجنب أي هزة ارتدادية محتملة.

شائعات مواقع التواصل الاجتماعي انتقلت من الفضاء الافتراضي لشوارع بعض المدن، فتناقلتها الألسن بشكل كبير، كذبتها فئة و صدقتها أخرى، فكان الشارع و الخلاء ملاذا للأخيرة من “زلزال افتراضي” حدد وقته أشخاص يفتقدون لحس المسؤولية و روح الوطنية همهم كسب اللايكات و الدولارات و لو ببث الفزع بين المواطنين فيما يجمع علماء و خبراء الزلازل أنه يستحيل تحديد موعد أي زلزال رغم التقدم العلمي الحاصل.

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تعليق واحد

  1. المرجوا من السيد الوكيل العام للملك تحرك مسطرة المتابعة القانونية في كل من ثبت في حقه قدف الرعب في نفوس المغاربة بوجود تنبؤ بحدث زلزال الدي نجم عنه مبيت مجموعة من المواطنين في العراء

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