تأجيل الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة بسبب الزلزال

2023-09-10 / 03:24
0
هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة العدل عن تأجيل الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و13 و14 و16 و17 شتنبر 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك إلى تاريخ لاحق.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن قرار التأجيل جاء على إثر الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.

وأكدت الوزارة على حرصها على عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين من اجتياز الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “هبة بريس ” تعزي أهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة

“هبة بريس ” تعزي أهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب…

2023-09-10 / 02:47
Photo of سلطات انزكان أيت ملول تكذب “إشاعة” تحث المواطنين على مغادرة منازلهم

سلطات انزكان أيت ملول تكذب “إشاعة” تحث المواطنين على…

2023-09-10 / 02:20
Photo of وهبي : عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا

وهبي : عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت…

2023-09-10 / 01:28
Photo of الخطوط الفرنسية: رحلاتنا من وإلى المغرب تسير بشكل طبيعي

الخطوط الفرنسية: رحلاتنا من وإلى المغرب تسير بشكل طبيعي

2023-09-10 / 01:20
Photo of زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد الأحد

زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد…

2023-09-09 / 23:30
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم لمنكوبي وضحايا الزلزال

الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم…

2023-09-09 / 23:15
Photo of تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم لنقل الموتى و المصابين

تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم…

2023-09-09 / 22:55
Photo of العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس

العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد…

2023-09-09 / 22:41
Photo of انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

2023-09-09 / 22:31
Photo of ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

2023-09-09 / 22:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق