تأجيل الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة بسبب الزلزال

هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة العدل عن تأجيل الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و13 و14 و16 و17 شتنبر 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك إلى تاريخ لاحق.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن قرار التأجيل جاء على إثر الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.

وأكدت الوزارة على حرصها على عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين من اجتياز الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

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