“هبة بريس ” تعزي أهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة

2023-09-10 / 02:47
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هبة بريس - هيئة التحرير

على إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة وسط المملكة،مخلفا العديد من الضحايا والمصابين وخسائر مادية جسيمة تتقدم أسرة جريدة “هبة بريس” الالكترونية بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى اسر ضحايا هذه الفاجعة، والى كافة أفراد الشعب المغربي.

وبهذه المناسبة الأليمة، يعرب موقع “هبة بريس ” عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة مع الأسر المكلومة في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، كما نسأل الله العلي القدير أن يلهم أهالي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جنانه”

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