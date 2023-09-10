سلطات انزكان أيت ملول تكذب “إشاعة” تحث المواطنين على مغادرة منازلهم

هبة بريس - متابعة

دعت عمالة انزكان أيت ملول، عموم الساكنة إلى توخي الحذر، من محتويات يتم نشرها بالمواقع الاجتماعية، من طرف جهات مجهولة، لبث الرعب في المواطنين.

وطالبت مصالح العمالة في بلاغ لها، بتفادي الوقوع في شباك هاته الجهات، وقالت بأن كل معلومة لا يمكن أخدها الا من الجهات الرسمية، من خلال رجال وأعوان الادارة العمومية، والقنوات الاعلامية، والمواقع الالكترونية المعتمدة.

وانتشرت رسالة عبر تطبيق واتساب بالمنطقة تفيد باخبار الساكنة من قبل رجال السلطة المحلية باخلاء منازلهم تحسبا لعودة هزات ارضية اخرى الامر الذي خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف الساكنة المحلية.

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