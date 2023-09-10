زلزال الحوز.. إيران: مستعدون لمساعدة المنكوبين

هبة بريس

قدم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، التعازي للمغرب حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي وقع أول أمس الجمعة.

ونشر حسين أمير عبد اللهيان تغريدة جديدة له مساء اليوم السبت على حسابه الرسمي على “إكس” (تويتر سابقا)، أعرب من خلالها عن تعازيه وتعازي بلاده في منكوبي الزلزال الذي وقع في المغرب، متمنيا الصحة والعافية للمصابين والجرحى جراء الزلزال.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عن استعداد وجاهزية الهلال الأحمر الإيراني لتقديم الإغاثة لمنكوبي ومتضرري الزلزال في المغرب.

وقال عبد اللهيان: في هذه اللحظات العصيبة، أتعاطف مع الشعب المغربي المنكوب بالزلزال وأسأل الله للضحايا الرحمة الإلهية وللمصابين الصحة والشفاء العاجل.

وقدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه إلى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وإلى الشعب المغربي كافة في ضحايا الزلزال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0