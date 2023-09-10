وهبي : عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا

هبة بريس _ الرباط

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

وأضاف وزير العدل في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المغربي، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير

وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0