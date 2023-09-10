زلزال الحوز.. موريتانيا تدعو مواطنيها في المغرب إلى التبرع بالدم

2023-09-10 / 01:12
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هية بريس

دعت الحكومة الموريتانية، جاليتها المقيمة في المملكة المغربية، إلى التوجه إلى مراكز التبرع بالدم في المدن المغربية، مساهمة في إنقاذ «إخوة لنا في الدم والدين».

جاءت دعوة الحكومة في بيان صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، المكلف بالموريتانيين في الخارج، محمد يحي ولد السعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي انياغ مامودو.

وقال البيان إن هذا الطلب جاء «استشعارا للمسؤولية تجاه شعب كريم عزيز علينا وتربطنا به وشائج قوية من التضامن والعطاء في السراء والضراء».

وأضاف أنه «يهيب بالجالية المقيمة في المغرب الشقيق من طلاب وغيرهم، التوجه إلى مراكز التبرع بالدم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتعبئة جميع الوسائل اللازمة لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب».

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