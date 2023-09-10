زلزال المغرب.. مديرة “USAID” تعبر عن حزنها

2023-09-10 / 00:55
0
هبة بريس _ الرباط

عبرت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID”، سامنثا باور، عن حزنها بسبب الخسائر في الأرواح والأضرار في المغرب جراء الزلزال السبت، في حين دعت السفارة الأميركية لدى الرباط مواطنيها إلى التواصل مع الجهات المحلية في حال احتاجوا إغاثة طارئة.

وكتبت باور عبر حسابها في إكس: “قلبي مكسور بسبب خسارة الأرواح والأضرار في المغرب عقب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر. أرسل تعازي لجميع من تأثروا بهذه المأساة”.

وأكدت باور أن “USAID” على “اتصال وثيق” بالمسؤولين المغاربة، “،نقف جاهزين لتزويدهم بالمساعدة في حال طلبوا ذلك”.

من جهتها أكدت السفارة الأميركية لدى الرباط أنها تراقب الاستجابات المتعلقة بالزلزال في المملكة وأنها على تواصل مع السلطات المحلية.

ودعت السفارة عبر إكس المواطنين الأميركيين إلى التواصل معها في حال احتاجوا أي مساعدة طارئة.

وأوصت السفارة مواطنيها بالتواصل مع السلطات المحليات في حال مواجهتهم أي وضع مهدد لحياتهم

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز ..إقبال كبير على التبرع بالدم بوجدة

زلزال الحوز ..إقبال كبير على التبرع بالدم بوجدة

2023-09-10 / 00:24
Photo of زلزال الحوز.. إطفاء أضواء “برج إيفل” تضامنا مع الضحايا

زلزال الحوز.. إطفاء أضواء “برج إيفل” تضامنا مع الضحايا

2023-09-09 / 20:46
Photo of خبير أردني: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

خبير أردني: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

2023-09-09 / 20:20
Photo of الرئيس الايطالي يعزي الملك في ضحايا الزلزال

الرئيس الايطالي يعزي الملك في ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 18:57
Photo of الخارجية المصرية: لم يتم رصد أي ضحايا مصريين في زلزال الحوز

الخارجية المصرية: لم يتم رصد أي ضحايا مصريين في…

2023-09-09 / 17:02
Photo of “شبيغل”… تخدير واغتصاب لموظفة بجهاز استخبارات ألماني

“شبيغل”… تخدير واغتصاب لموظفة بجهاز استخبارات ألماني

2023-09-08 / 20:03
Photo of زيلينسكي: بوتين قت.ل بريغوجين 

زيلينسكي: بوتين قت.ل بريغوجين 

2023-09-08 / 15:57
Photo of مجموعة العشرين تقبل عضوية الاتحاد الإفريقي

مجموعة العشرين تقبل عضوية الاتحاد الإفريقي

2023-09-08 / 12:22
Photo of دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا الصيف

دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا…

2023-09-08 / 11:58
Photo of مجلة فرنسية: “نفوذ باريس انتهى و فرنسا باتت خارج اللعبة في أفريقيا”

مجلة فرنسية: “نفوذ باريس انتهى و فرنسا باتت خارج…

2023-09-08 / 11:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق