زلزال المغرب.. مديرة “USAID” تعبر عن حزنها

هبة بريس _ الرباط

عبرت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID”، سامنثا باور، عن حزنها بسبب الخسائر في الأرواح والأضرار في المغرب جراء الزلزال السبت، في حين دعت السفارة الأميركية لدى الرباط مواطنيها إلى التواصل مع الجهات المحلية في حال احتاجوا إغاثة طارئة.

وكتبت باور عبر حسابها في إكس: “قلبي مكسور بسبب خسارة الأرواح والأضرار في المغرب عقب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر. أرسل تعازي لجميع من تأثروا بهذه المأساة”.

وأكدت باور أن “USAID” على “اتصال وثيق” بالمسؤولين المغاربة، “،نقف جاهزين لتزويدهم بالمساعدة في حال طلبوا ذلك”.

من جهتها أكدت السفارة الأميركية لدى الرباط أنها تراقب الاستجابات المتعلقة بالزلزال في المملكة وأنها على تواصل مع السلطات المحلية.

ودعت السفارة عبر إكس المواطنين الأميركيين إلى التواصل معها في حال احتاجوا أي مساعدة طارئة.

وأوصت السفارة مواطنيها بالتواصل مع السلطات المحليات في حال مواجهتهم أي وضع مهدد لحياتهم

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