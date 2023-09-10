زلزال الحوز ..إقبال كبير على التبرع بالدم بوجدة

هبة بريس : وجدة

لبت ساكنة وجدة النداء الذي أطلقه المركز الجهوي لتحاقن الدم، اليوم السبت، حيث توافدوا على المركز، وقصد التبرع بدمهم لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدد من مدن المغرب وخلف 1037 وفاة، و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة.

وفي هذا الصدد، قالت د سناء إسماعيل مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، خصت به “موقع هبة بريس”، إن حملة التبرع تأتي استجابة للإشعار الذي وجهه المركز الوطني للمديريات الجهوية من أجل إحداث خلية أزمة، ووضع خطة لتوفير مخزون الدم.

وأضافت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، أنه تم افتتاح المركز في حدود الساعة التاسعة صباحا، حيث تم توفير 276 كيسا من الدم.

وأفادت، أنه قد شارك في عملية التبرع بالدم ما يقارب 428 متبرعة ومتبرع ، بالإضافة إلى تسخير طاقما بتنسيق مع المجتمع المدني، وتعبئة كافة الوسائل اللوجستية.

وأوضحت، سناء إسماعيل، أن مخزون الدم جاهز وسيتم إرساله إلى المركز الوطني، قصد توزيعه على المستشفيات المستقبلة للمصابين.

وأعلنت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، أنه سيتم يومي الأحد – الاثنين، تنظيم حملة للتبرع بالدم في حدود الساعة العاشرة صباحا، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بتنسيق مع تنسيقية الحياة لجمعيات المتبرعين بالدم، وجمعية المتبرعين بالدم بإقليم وجدة.

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