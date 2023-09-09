زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد الأحد

هبة بريس - و م ع

قررت الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلغاء المنافسات الرسمية المبرمجة، غدا الأحد 10 شتنبر، وذلك إثر الهزة الأرضية التي شهدتها بعض عمالات وأقاليم المملكة، مساء أمس الجمعة.

وتنهي الجامعة ،بحسب البلاغ، إلى علم أندية الفروسية وجميع الفرسان والفارسات، أن المنافسات الرسمية التي كانت مقررة غدا الأحد تم إلغاؤها، ويتعلق الأمر بمباراة القفز على الحواجز “ثلاث نجوم ” بنادي الركاب بالدار البيضاء، والمباراة الرسمية للقفز على الحواجز “نجمة واحدة” بنادي بن مسيك سيدي عثمان.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المباراة المخصصة للخيول البالغة ما بين أربع وسبع سنوات والتي كانت مقررة بنادي الركاب بالدار البيضاء يومي 12 و13 شتنبر الجاري فقد تم تأجيلها إلى يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

وخلص البلاغ إلى أنه ” على إثر الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للفروسية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

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