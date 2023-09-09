زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد الأحد

2023-09-09 / 23:30
0
هبة بريس - و م ع

قررت الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلغاء المنافسات الرسمية المبرمجة، غدا الأحد 10 شتنبر، وذلك إثر الهزة الأرضية التي شهدتها بعض عمالات وأقاليم المملكة، مساء أمس الجمعة.

وتنهي الجامعة ،بحسب البلاغ، إلى علم أندية الفروسية وجميع الفرسان والفارسات، أن المنافسات الرسمية التي كانت مقررة غدا الأحد تم إلغاؤها، ويتعلق الأمر بمباراة القفز على الحواجز “ثلاث نجوم ” بنادي الركاب بالدار البيضاء، والمباراة الرسمية للقفز على الحواجز “نجمة واحدة” بنادي بن مسيك سيدي عثمان.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المباراة المخصصة للخيول البالغة ما بين أربع وسبع سنوات والتي كانت مقررة بنادي الركاب بالدار البيضاء يومي 12 و13 شتنبر الجاري فقد تم تأجيلها إلى يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

وخلص البلاغ إلى أنه ” على إثر الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للفروسية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم لمنكوبي وضحايا الزلزال

الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم…

2023-09-09 / 23:15
Photo of تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم لنقل الموتى و المصابين

تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم…

2023-09-09 / 22:55
Photo of العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس

العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد…

2023-09-09 / 22:41
Photo of انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

2023-09-09 / 22:31
Photo of ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

2023-09-09 / 22:29
Photo of مصدر مسؤول: تنكيس الأعلام الوطنية ابتداء من مساء يومه السبت

مصدر مسؤول: تنكيس الأعلام الوطنية ابتداء من مساء يومه…

2023-09-09 / 22:20
Photo of زلزال الحوز.. وفاة مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين

زلزال الحوز.. وفاة مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين

2023-09-09 / 22:06
Photo of إجراءات الجمارك والتعاون الوطني قد تتغير بخصوص المساعدات القادمة من الخارج

إجراءات الجمارك والتعاون الوطني قد تتغير بخصوص المساعدات القادمة…

2023-09-09 / 21:59
Photo of زلزال الحوز.. أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات

زلزال الحوز.. أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات

2023-09-09 / 21:43
Photo of قفز من النافذة هربا من الزلزال فأُدخل المستشفى بسطات

قفز من النافذة هربا من الزلزال فأُدخل المستشفى بسطات

2023-09-09 / 21:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق