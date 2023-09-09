تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم لنقل الموتى و المصابين

2023-09-09 / 22:55
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصوات سيارات الاسعاف تملأ الشوارع والطرق، هكذا الوضع مند ليلة أمس الجمعة إلى حدود مساء اليوم السبت .

فقد تم تسخير العشرات من سيارات الاسعاف التابعة لجل الجماعات الترابية بالاقليم، والمهمة هو نقل العشرات من المصابين للمستشفى الإقليمي لتارودانت الذي إمتلأ عن آخره، ليتم نقل مصابين اخرين صوب المستشفى الجهوي بأكادير.

صفارات بشكل يومي، والفاجعة كبيرة العشرات من الموتى والمصابين، والناس يسألون الرحمة والمغفرة للموتى، والشفاء للمصابين، والسلامة لمن يوجدون تحت الانقاض.

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