العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس

2023-09-09 / 22:41
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

بعث العاهل الإسباني الملك “فيليبي” برقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس على خلفية الزلزال المدمر الذي شهده المغرب منتصف ليلة أمس الجمعة والذي أدى إلى حدود الساعة إلى وفاة أزيد من 1000 مواطن مغربي وعدد كبير من المصابين والجرحى كثير منهم في حالة خطيرة.

واستهل الملك الإسباني برقيته بجملة “أخي العزيز” تعبيرا عن تضامنه الكبير ومشاعره الإنسانية تجاه المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا.

وجاء في البرقية التي أصدرها الديوان الملكي الإسباني :” تلقينا ببالغ الحزن خبر الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة “إيغيل” الوقعة جنوب غربي المملكة والذي تسبب في عدد من الوفيات والإصابات.

واضافت البرقية :” أود ان أعبر لكم باسمي وباسم حكومة إسبانيا وشعبها مشاعرنا العميقة ومواساتنا الخالصة على إثر هذه الفاجعة”.

واضاف “كما أعبر لكم كذلك عن مواساة الملكة وتضامنها مع الشعب المغربي العزيز، ومسانذتنا لأقرباء وعائلات الضحايا الذين سقطوا بسبب الزلزال ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين .

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