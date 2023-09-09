مصدر مسؤول: تنكيس الأعلام الوطنية ابتداء من مساء يومه السبت

هبة بريس - الرباط

علم لدى مصدر مسؤول، أن تنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية سيكون ابتداء من مساء يومه السبت

هذا وأعلن الملك محمد السادس، عن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، جراء الزلزال المؤلم.

كما أﻋطﻰ ﺟﻼﻟته ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟوزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب، ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗرﺣﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.

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