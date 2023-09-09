إجراءات الجمارك والتعاون الوطني قد تتغير بخصوص المساعدات القادمة من الخارج

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

جرت العادة أن يهب مغاربة الخارج للمساعدة والتضامن بعد كل كارثة طبيعية يشهدها المغرب سواء تعلقت بالزلازل أو الفيضات والحرائق او حتى عندما يشهد المغرب موجة البرد القارس في فصل الشتاء، حيث يتم توفير الأغذية والملابس والأغطية لنقلها إلى الوطن وتوزيعها على الفئات المتضررة في المناطق والقرى النائية.

وفي هذا الإطار لا بد من الجمعيات المعنية او الأشخاص الذاتيين الذين ينوون نقل تلك المساعدات عبر الحدود ان يطلعوا جيدا على الإجراءات القانونية والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات كي تمر تلك الإعانات في ظروف عادية ووقت وجيز نظرا للحاجة الملحة للساكنة المتضررة والتي قدر عددها إلى حدود الساعة ب 300.000 متضرر أغلبهم من سكان البوادي والقرى النائية بمنطقة الحوز .

ولتفادي بعض المشاكل المسطرية في المعابر الموانئ ونقاط العبور يجب على الجمعيات الإلتزام ببعض القوانين والإجراءات والتي سنشير لها تباعا حسب ما توصلنا به من طرف الأجهزة المعنية بدخول المساعدات في هذه الحالات.

اولا: يجب ان تكون المساعدات الموجهة إلى المتضررين بإسم جمعية يتواجد مقرها في المغرب.

ثانيا: ان تتوفر الجمعية المستلمة على جرد دقيق للمعدات والمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى التي ستمر من أي نقطة حدودية، وعلى سبيل المثال (50 وحدة غطاء ، 50 علبة حليب،… الخ )

ثالثا: ان يتم التنسيق المسبق مع منذوبية التعاون الوطني، حيث هي التي تسهر على إدخال تلك المساعدات.

رابعا: ألا تتوفر الشحنات على مواد ممنوعة أو مشبوهة وألا تكون المواد الغذائية على الخصوص منتهية الصلاحية أو قريبة من الإنتهاء.

خامسا: ان يشار في التراخيص والوثائق إلى الجهة المتبرعة والجهة التي ستستفيد من تلك المساعدات.

وتراقب هذه العملية عدة اجهزة في الموانئ وعلى رأسها الجمارك باعتبارها صاحبة الإختصاص والتي تناط بها عملية مراقبة الكمية والحمولة الموجهة إلى الإستهلاك الداخلي.

هذا ويبقى هذا المقال مادة تنويرية لجميع الهيئات المدنية وجمعيات المغاربة الذين سارعوا إلى جمع التبرعات في الخارج، وبالتالي يجب عليهم معرفة هذه الإجراءات مسبقا كي لا تمنع المساعدات من ولوج التراب الوطني وضمان وصولها إلى المتضررين في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى ، أفادت مصادر جمركية ل”هبة بريس” أنه من المحتمل ان يتم تبسيط تلك الإجراءات تماشيا والتعليمان الملكية السامية التي تحث على مواكبة المتضررين ويلاء الأهمية البالغة لهم حسب الأولويات.

حري بالذكر أن معبري “باب سبتة”و” مليلية” المحتلتين غير معنيين بعبور المساعدات حتى إشعار آخر فيما تبقى جميع الموانى والنقاط الحدودية مفتوحة في وجه الهيئات المدنية والنسيج الجمعوي لعبور الإحتياجات الخاصة بحملة التبرعات على خلفية الزلزال المدمر.

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