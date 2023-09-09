انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسببت الهزات الإرتدادية التي يشهدها إقليم تارودانت، جراء الزلزال ، الى إغلاق عدد من الطرق الجهوية والاقليمية بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت، مما صعب في وصول المساعدات او سيارات الاسعاف.

وقد باشرت السلطات المحلية ومديرية التجهيز بمشاركة اعوان الجماعات الترابية، الى فك الحصار على المناطق المنكوبة، خصوصا أن تكرار الهزات الإرتدادية صعب من المهمة بسبب توالي الإنهيارات الصخرية، على سبيل المثال الطريق الإقليمية 1737 الرابط بين منطقة اوزيوة وتفنوت بإقليم تارودانت .

وعلمت الجريدة ، من مصادرها أن المستشفى الإقليمي المختار السوسي لازال يستقبل المصابين، فيما يتم نقل اخرين صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي الاسعافات.

وقد حلت عدة فرق من الجيش الى جانب الدرك الملكي واعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة، الى الاماكن المنكوبة، كما تم استعمال مروحيات لنقل المصابين من طرف عناصر الوقاية المدنية .

وتم اجلاء العديد من المواطنين من منازلهم، خوفا من تكرار الهزات الإرتدادية التي يشهدها الاقليم هذه الليلة .

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