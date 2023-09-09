انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

2023-09-09 / 22:31
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسببت الهزات الإرتدادية التي يشهدها إقليم تارودانت، جراء الزلزال ، الى إغلاق عدد من الطرق الجهوية والاقليمية بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت، مما صعب في وصول المساعدات او سيارات الاسعاف.

وقد باشرت السلطات المحلية ومديرية التجهيز بمشاركة اعوان الجماعات الترابية، الى فك الحصار على المناطق المنكوبة، خصوصا أن تكرار الهزات الإرتدادية صعب من المهمة بسبب توالي الإنهيارات الصخرية، على سبيل المثال الطريق الإقليمية 1737 الرابط بين منطقة اوزيوة وتفنوت بإقليم تارودانت .

وعلمت الجريدة ، من مصادرها أن المستشفى الإقليمي المختار السوسي لازال يستقبل المصابين، فيما يتم نقل اخرين صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي الاسعافات.

وقد حلت عدة فرق من الجيش الى جانب الدرك الملكي واعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة، الى الاماكن المنكوبة، كما تم استعمال مروحيات لنقل المصابين من طرف عناصر الوقاية المدنية .

وتم اجلاء العديد من المواطنين من منازلهم، خوفا من تكرار الهزات الإرتدادية التي يشهدها الاقليم هذه الليلة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد الأحد

زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد…

2023-09-09 / 23:30
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم لمنكوبي وضحايا الزلزال

الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم…

2023-09-09 / 23:15
Photo of تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم لنقل الموتى و المصابين

تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم…

2023-09-09 / 22:55
Photo of العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس

العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد…

2023-09-09 / 22:41
Photo of ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

2023-09-09 / 22:29
Photo of مصدر مسؤول: تنكيس الأعلام الوطنية ابتداء من مساء يومه السبت

مصدر مسؤول: تنكيس الأعلام الوطنية ابتداء من مساء يومه…

2023-09-09 / 22:20
Photo of زلزال الحوز.. وفاة مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين

زلزال الحوز.. وفاة مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين

2023-09-09 / 22:06
Photo of إجراءات الجمارك والتعاون الوطني قد تتغير بخصوص المساعدات القادمة من الخارج

إجراءات الجمارك والتعاون الوطني قد تتغير بخصوص المساعدات القادمة…

2023-09-09 / 21:59
Photo of زلزال الحوز.. أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات

زلزال الحوز.. أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات

2023-09-09 / 21:43
Photo of قفز من النافذة هربا من الزلزال فأُدخل المستشفى بسطات

قفز من النافذة هربا من الزلزال فأُدخل المستشفى بسطات

2023-09-09 / 21:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق