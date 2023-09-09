زلزال الحوز.. أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات

2023-09-09 / 21:43
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هبة بريس

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

وقال بيان للديوان الأميري إن أمير قطر “وجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية الشقيقة وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية”، دون تفاصيل أكثر.

هذا ويشار الى أن عدد الوفيات جراء زلزال الحوز، بلغ إلى حدود الساعة السابعة مساء، 1305، وعدد الجرحى 1832، من بينهم 1220 في حالة حرجة.

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