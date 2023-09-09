زلزال المغرب ..رونالدو يخصص فندقه بمراكش لإيواء المنكوبين

هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية المتخصصة في الرياضة، أن شركة “pestanta CR7 المملوكة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قررت تخصيص فندقه الفاخر من فئة 5 نجوم وسط مراكش كملجأ لإيواء المتضررين من الزلزال.

و ذكرت الصحيفة الإسبانية، أن فندق رونالدو فتح أبوابه بالتنسيق مع السلطات المختصة لإستضافة المتضررين من الزلزال الذين فقدوا جراء الهزة الارضية التي شهدتها منطقة الحوز والاقاليم المجاورة.

وأعلنت وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة للهزة الأرضية التي شهدتها بعض عمالات وأقاليم المملكة، مساء أمس الجمعة 9 شتنبر، أن عدد الوفيات بلغ إلى حدود الساعة السابعة مساء، 1305، وعدد الجرحى 1832، من بينهم 1220 في حالة حرجة.

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