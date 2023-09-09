تحسبا لهزات مرتقبة…أسر تفترش الأرض وتلتحف السماء

2023-09-09 / 20:39
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع الأحداث المتسارعة القادمة من قلب فاجعة زلزال الحوز وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتحسبا لهزات مرتقبة تزامنا وسدول الليل لردائه، شدت العديد من الأسر والعائلات الرحال صوب الساحات والحدائق والمنتزهات بعيدين عن دفء منازلهم وكأن المشهد يختزل لعملية نزوح جماعي.

هنا بمدينة سطات التي عرفت بدورها هزت ارتدادية دون ان تخلف خسائر في الأرواح ولا في الممتلكات تزامنا وهزة اقليم الحوز لليلة الماضية، فقد عاينت “هبة بريس” ، حشود المواطنين من مختلف الاعمار وهم منتشرون في هذه اللحظات بالساحات والشوارع والممرات بعيدين عن منازلهم خوفا من هزة مرتقبة، حاملين معهم الكراسي والاغطية، فيما آخرون من الشباب المتهورين ممن لم يأخذوا العبر والدلالات ينتقلون بدراجاتهم النارية بأساليب صبيانية دون أن الأخذ الأمر مأخذ الجد وما يتطلبه من تضامن وتآزر بين الساكنة للتخفيف من روعها.

هنا بمدينة بإقليم سطات، عاشت الساكنة بالمدار الحضري والقروي لحظات مرعبة، وقلوبهم لدى الحناجر، خوفا وهلعا وطلبا من القدير أن يخفف ما نزل ويؤمن من روعاتهم.

فيما تتوالى حملات التبرع بالدماء بكافة المناطق المغربية في خطوة تروم انقاذ الأرواح من جرحى ومصابين من ضحايا الزلزال الذي شد أنظار العالم تفاعلا وتضامنا وتآزرا ومواساة.

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