دول أمريكا الجنوبية تعرب عن تضامن واسع مع المغرب بعد الزلزال

2023-09-09 / 20:35
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هبة بريس - و م ع

أعربت العديد من بلدان أمريكا الجنوبية عن تضامنها مع المغرب ومواساتها لضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ليلة الجمعة إلى السبت.

وذكر بلاغ لوزارة الخارجية الأرجنتينية، صباح السبت 9 شتنبر، أن “الشعب والحكومة الأرجنتينيين يعبران لشعب وحكومة المملكة المغربية عن تضامنهما المطلق في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الأرجنتين تعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا المتوفين، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى وتحسن الأوضاع في المناطق المتضررة”.

وفي البرازيل، أشارت وزارة الخارجية إلى أن “الحكومة البرازيلية تلقت بأسى نبأ وقوع زلزال ضواحي مراكش”.

“ومن خلال الإعراب عن ألمها وتعازيها لأسر الضحايا، تعرب الحكومة البرازيلية أيضا عن تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا”.

وفي البيرو، كتبت وزارة الخارجية أن هذا البلد “يأسف بشدة للخسائر في الأرواح البشرية والأضرار المادية الناجمة عن الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب” وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا، وكذلك للشعب والحكومة المغربيين.

وفي الشيلي، أعربت الحكومة “عن خالص تعازيها للشعب المغربي” في ضحايا الزلزال، مشيرة إلى أن “الشيلي، البلد الذي تتكرر فيه الظواهر الزلزالية، تعرب عن تعاطفها مع عائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لمئات الأشخاص الذين أصيبوا في هذه المأساة وتأسف أيضًا للأضرار المادية”.

وفي الباراغواي، أعربت الحكومة “عن تضامنها مع الشعب والمملكة المغربية. وتأسف بشدة لعواقب هذا الزلزال المروع وتعرب عن دعمها الكبير في هذه الأوقات الصعبة”.

أما في كيتو، فتقدم حكومة الإكوادور “تعازيها وتعرب عن تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا في أعقاب الزلزال المدمر”. وجاء في البيان الحكومي أن الإكوادور تقف إلى جانب أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي كولومبيا، أعربت حكومة هذا البلد “عن تضامنها مع حكومة المملكة المغربية” في أعقاب الزلزال.

وبالأوروغواي، أعرب أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروغوايانية-المغربية عن تضامنهم ودعمهم للمغرب بعد الزلزال الذي ضرب المملكة.

وكتب أعضاء المجموعة في رسالة موجهة إلى البرلمان المغربي: “إننا نأسف بشدة للخسائر في الأرواح والإصابات والدمار الذي لحق بهذه الأرض العزيزة علينا”.

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