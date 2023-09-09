زلزال الحوز.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إرسال وفد للمساعدة في عمليات الإنقاذ

2023-09-09 / 20:37
1
هبة بريس - متابعة

تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت هاتفيا مع نظيره المغربي عبد اللطيف لودي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد، وأبلغه أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بإرسال وفد للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة المتضررة.

وأضاف غالانت، على ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “جزء كبير من اتفاقيات إبراهيم هو الالتزام المتبادل بين الدولتين بالوقوف إلى جانب بعضهما بعضا في لحظات الأزمة الوطنية. ودولة إسرائيل تمد يدها وستساعد المغرب بقدر الضرورة في هذا الوقت العصيب”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تضامنه مع المغرب، وقال في برقية تعزية بعث بها للرباط “شعب إسرائيل يتضامن مع أصدقائنا في المغرب في أوقاتهم الصعبة، ويصلي من أجل سلامتهم، وسنساعد قدر الحاجة”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقطع متلفز نشرته الوزارة على حسابها بمنصة “إكس” مساء اليوم السبت: “قلبنا مع الشعب المغربي، فور ورود التقرير بوقوع كارثة الزلزال، توجهنا للحكومة المغربية وعرضنا (تقديم) مساعدات إنسانية وفريق إنقاذ مستعد للخروج بشكل فوري”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد الأحد

زلزال الحوز..جامعة الفروسية تلغي المنافسات الرسمية المبرمجة يوم غد…

2023-09-09 / 23:30
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم لمنكوبي وضحايا الزلزال

الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تتبرع بنصف مليون درهم…

2023-09-09 / 23:15
Photo of تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم لنقل الموتى و المصابين

تارودانت : صوت صفارات سيارات الاسعاف هو السائد بالاقليم…

2023-09-09 / 22:55
Photo of العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس

العاهل الإسباني يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد…

2023-09-09 / 22:41
Photo of انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

انهيارات صخرية تغلق طرقا بتارودانت

2023-09-09 / 22:31
Photo of ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2012 قت.يلا و2059 جريحا

2023-09-09 / 22:29
Photo of مصدر مسؤول: تنكيس الأعلام الوطنية ابتداء من مساء يومه السبت

مصدر مسؤول: تنكيس الأعلام الوطنية ابتداء من مساء يومه…

2023-09-09 / 22:20
Photo of زلزال الحوز.. وفاة مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين

زلزال الحوز.. وفاة مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين

2023-09-09 / 22:06
Photo of إجراءات الجمارك والتعاون الوطني قد تتغير بخصوص المساعدات القادمة من الخارج

إجراءات الجمارك والتعاون الوطني قد تتغير بخصوص المساعدات القادمة…

2023-09-09 / 21:59
Photo of زلزال الحوز.. أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات

زلزال الحوز.. أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات

2023-09-09 / 21:43

تعليق واحد

  1. مرحبا بإخواننا اليهود وبمساعداتهم ،مرحبا بتعازي إبليس ،ولامرحبا بتعازي الكراغلة القتلة ليساعدو شعبهم بالعدس أو اللوبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق