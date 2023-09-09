عمدة برشلونة يقود وفدا للتعزية إلى مقر القنصلية العامة للمغرب

2023-09-09 / 20:26
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

إستقبلت القنصلية العامة للمملكة ببرشلونة وفدا مهما للمسؤولين والسياسيين الكتالانيين صباح اليوم السبت على إثر الفاجعة التي شهدها المغرب منتصف ليلة أمس في حدود الساعة الحادية عشر ليلا وإحدى عشرة دقيقة، إذ نتج عنها عدد كبير من الوفيات والجرحى حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية كحصيلة مؤقتة إلى حدود الساعة.

وضم الوفد الذي إستقبله القنصل العام بالنيابة “عمر أيت أوحمان” كلا من عمدة “برشلونة” ونائبته ، ومدير الحماية المدنية، ثم المسؤول المكلف بالعلاقات الدولية إضافة إلى آخرين ، حيث عبروا جميعهم عن مواساتهم للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في هذه الفاجعة التي إرتد صداها إلى خارج الحدود .

وفي كلمة ألقاها عمدة “برشلونة” داخل مقر القنصلية العامة ، عبر فيها عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لعائلات الضحايا والمصابين، مؤكدا أن كتالونيا تقف جنبا إلى جنب والشعب المغربي لتجاوز المرحلة.

كما أعرب العمدة عن إستعداده للمساعدة في كل ما من شأنه ان يخفف من معاناة الجرحى والمصابين متمنيا لهم الشفاء العاجل .

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