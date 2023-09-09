حدادا على ضحايا زلزال المغرب..دقيقة صمت في كل مباريات أوروبا لمدة 11 يوما

2023-09-09 / 20:18
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يوم السبت، الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات المنتخبات والأندية بالقارة بدءا من غد الأحد 10 سبتمبر حتى 21 منه، حدادا على ضحايا زلزال المغرب.

وأصدر “اليويفا” بيانا عبر حسابه في موقع “إكس” جاء فيه “قرر اليويفا أن تكون هناك دقيقة صمت في جميع مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المقبلة اعتبارا من الغد وحتى 21 سبتمبر، تخليدا لذكرى ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، إلى 1305 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

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