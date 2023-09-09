لاعبو المنتخب الوطني يشاركون في حملة للتبرع بالدم بأكادير

هبة بريس

شارك لاعبو وأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم السبت 9 شتنبر بأكادير، في حملة للتبرع بالدم المنظمة تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب، مساء أمس الجمعة، إقليم الحوز واستشعرته العديد من مناطق المملكة.

وتوجه أسود الأطلس إلى أحد مراكز تحاقن الدم بمدينة الإنبعاث، حيث ساهموا إلى جانب العديد من المواطنين في هذه العملية التضامنية الانسانية، التي تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من أكياس الدم لإنقاذ الأرواح، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات من هذه المادة الحيوية.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت عن تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-كوت ديفوار 2024، إلى وقت لاحق.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه “على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم – كوت ديفوار 2024، إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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