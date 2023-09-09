زلزال الحوز ..عناصر أمن طنجة تمد سواعدها للتبرع بالدم ( صور)

2023-09-09 / 19:57
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

توافدت طوابير من عناصر الأمن الولائي بطنجة بمختلف تلويناتها وفئاتها، مساء اليوم السبت ، على ساحة الأمم وسط مدينة طنجة للتبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب اقليم الحوز والمناطق المجاورة .

وتاتي الخطوة تفعيلا للنداء الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، التي دعت كافة عناصرها للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الفاجعة المأساوية .


وقد شددت المديرية العامة على ضرورة تنظيم حملة واسعة في صفوف أسرة الأمن الوطني لتوفير هذه المادة الضرورية للحياة، خصوصا في الجهات والأقاليم الأكثر تضررا من الهزة الأرضية. وكذا تفعيل نظام التعبئة والجاهزية الخاص بتدبير المخاطر، مع استدعاء كافة مواردها البشرية واللوجيتسيكة بغرض المشاركة في الجهود العمومية التي تساهم فيها جميع السلطات المحلية و العسكرية والطبية والمصالح المعنية، بغرض إنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام.

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