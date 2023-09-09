موريتانيا تحظر الحفلات والأفراح تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

هبه بريس

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم السبت، حظر الترخيص للحفلات ومظاهر الفرح الجماعية، تعاطفا مع ضحايا زلزال المغرب.

وأصدر وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قرارا بحظر السماح بالفرح الجماعي «احتراما لمشاعر أشقائنا المغاربة وتضامنا معهم».

ووجه الوزير تعليمات بهذه الأوامر للسلطات الإدارية على كافة التراب الوطني «تضامنا مع الاشقاء في المغرب، على إثر الزلزال الذي تعرض له المغرب الشقيق ليلة البارحة والذي راح ضحيته ما يزيد على ألف شخص».

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد وجه برقية تعزية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، إثر الزلزال الذي خلف أكثر 1500 بين قتيل وجريح.

وأكد ولد الغزواني في التعزية «تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين معكم في هذه المحنة المؤلمة، متضرعا إلى المولي عز وجل أن يحفظ المغرب الشقيق من كل مكروه وشر وأن يديم عليه نعمتي الأمن والأمان».

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