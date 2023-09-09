بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الزلزال في المغرب

هبة بريس - متابعة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال.

وأضاف بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأميركية، «أعبر عن حزني العميق للخسائر في الأرواح، والدمار الناجم عن الزلزال الذي وقع أمس في المغرب، وأقدم تعازيّ القلبية لأسر المتضررين».

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، الذي ضرب وسط البلاد الليلة الماضية إلى 1037 قتيلاً، و1204 مصابين، بينهم 721 في حالة حرجة.

وﺗرأس اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ، ﻣرﻓوﻗﺎ بوﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

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