بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الزلزال في المغرب

2023-09-09 / 19:47
0
هبة بريس - متابعة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال.

وأضاف بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأميركية، «أعبر عن حزني العميق للخسائر في الأرواح، والدمار الناجم عن الزلزال الذي وقع أمس في المغرب، وأقدم تعازيّ القلبية لأسر المتضررين».

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، الذي ضرب وسط البلاد الليلة الماضية إلى 1037 قتيلاً، و1204 مصابين، بينهم 721 في حالة حرجة.

وﺗرأس اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ، ﻣرﻓوﻗﺎ بوﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحسبا لهزات مرتقبة…أسر تفترش الأرض وتلتحف السماء

تحسبا لهزات مرتقبة…أسر تفترش الأرض وتلتحف السماء

2023-09-09 / 20:39
Photo of زلزال الحوز.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إرسال وفد للمساعدة في عمليات الإنقاذ

زلزال الحوز.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إرسال وفد للمساعدة…

2023-09-09 / 20:37
Photo of دول أمريكا الجنوبية تعرب عن تضامن واسع مع المغرب بعد الزلزال

دول أمريكا الجنوبية تعرب عن تضامن واسع مع المغرب…

2023-09-09 / 20:35
Photo of عمدة برشلونة يقود وفدا للتعزية إلى مقر القنصلية العامة للمغرب

عمدة برشلونة يقود وفدا للتعزية إلى مقر القنصلية العامة…

2023-09-09 / 20:26
Photo of حدادا على ضحايا زلزال المغرب..دقيقة صمت في كل مباريات أوروبا لمدة 11 يوما

حدادا على ضحايا زلزال المغرب..دقيقة صمت في كل مباريات…

2023-09-09 / 20:18
Photo of ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 1305 وفاة و1832 جريحا

ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 1305 وفاة و1832 جريحا

2023-09-09 / 19:59
Photo of زلزال الحوز ..عناصر أمن طنجة تمد سواعدها للتبرع بالدم ( صور)

زلزال الحوز ..عناصر أمن طنجة تمد سواعدها للتبرع بالدم…

2023-09-09 / 19:57
Photo of موريتانيا تحظر الحفلات والأفراح تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

موريتانيا تحظر الحفلات والأفراح تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 19:46
Photo of زلزال الحوز.. إرسال فريق بحث وإنقاذ أردني إلى المغرب

زلزال الحوز.. إرسال فريق بحث وإنقاذ أردني إلى المغرب

2023-09-09 / 19:37
Photo of هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء؟.. أهل العلم يستدلون بحديث نبوي

هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء؟.. أهل العلم يستدلون…

2023-09-09 / 19:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق