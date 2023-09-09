زلزال الحوز.. إرسال فريق بحث وإنقاذ أردني إلى المغرب

2023-09-09 / 19:37
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هبة بريس - وكالات

أكد مصدر أمني أردني رفيع المستوى لموقع “سكاي نيوز عربية” أن فريق الإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام أنهى تجهيزاته ليتوجه مباشرة إلى المغرب لدعم الجهود التي تبذل لإخلاء المحاصرين تحت الأنقاض جراء الزلزال التي ضرب البلاد الجمعة.

وأوضح المصدر أن الفريق الأردني مزود بالمعدات اللازمة والمتطورة ومدرب تدريب عالي للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

يشار إلى أن الفريق سبق شارك بشكل فعّال في الإنقاذ بالعديد من الكوارث الطبيعية، منها زلازل سوريا وتركيا، وآخرها حرائق الغابات في اليونان.

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