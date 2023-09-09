زلزال مراكش….عناصر أمن سطات تمدُّ سواعدها للتبرع بالدم ” فيديو”

2023-09-09 / 19:31
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

هُم المغاربة دائما يكشفون عن معدنهم الأصيل في أوج الأزمات، فمع الاعلان الأول عن ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية وخلف قتلى وجرحى، ارتفعت الأصوات من شمال المغرب نحو جنوبه تلبية لنداء الوطن من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم التضامني الانساني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس حفظه الله.

هنا بمدينة سطات، تابعت هبة بريس عن قرب حشود المواطنين والمواطنات من كل الأطياف، الجميع حجوا صوب بنك الدم التابع للمستشفى الاقليمي الحسن الثاني من أجل مد سواعدهم للتبرع بالدم ضمن مشهد إنساني ليس بغريب عن اخلاق المغاربة وقيمهم وثقافتهم التضامنية.

وقد رصدت كاميرا الجريدة، طوابير من عناصر الأمن الولائي بمختلف تلويناتها وفئاتها، وهي تمد سواعدها للتبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الزلزال المرعب الذي لم يشهده المغرب من قبل، ضمن خطوة تأتي تفعيلا للنداء الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، التي دعت كافة عناصرها للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الفاجعة.

وقد شددت المديرية العامة على ضرورة تنظيم حملة واسعة في صفوف أسرة الأمن الوطني لتوفير هذه المادة الضرورية للحياة، خصوصا في الجهات والأقاليم الأكثر تضررا من الهزة الأرضية. وكذا تفعيل نظام التعبئة والجاهزية الخاص بتدبير المخاطر، مع استدعاء كافة مواردها البشرية واللوجيتسيكة بغرض المشاركة في الجهود العمومية التي تساهم فيها جميع السلطات المحلية و العسكرية والطبية والمصالح المعنية، بغرض إنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام.

جانب من هذه الخطوة الانسانية التضامنية ضمن الفيديو التالي:

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