زلزال مراكش….عناصر أمن سطات تمدُّ سواعدها للتبرع بالدم ” فيديو”

2023-09-09 / 19:31
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هُم المغاربة دائما يكشفون عن معدنهم الأصيل في أوج الأزمات، فمع الاعلان الأول عن ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية وخلف قتلى وجرحى، ارتفعت الأصوات من شمال المغرب نحو جنوبه تلبية لنداء الوطن من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم التضامني الانساني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس حفظه الله.

هنا بمدينة سطات، تابعت هبة بريس عن قرب حشود المواطنين والمواطنات من كل الأطياف، الجميع حجوا صوب بنك الدم التابع للمستشفى الاقليمي الحسن الثاني من أجل مد سواعدهم للتبرع بالدم ضمن مشهد إنساني ليس بغريب عن اخلاق المغاربة وقيمهم وثقافتهم التضامنية.

وقد رصدت كاميرا الجريدة، طوابير من عناصر الأمن الولائي بمختلف تلويناتها وفئاتها، وهي تمد سواعدها للتبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الزلزال المرعب الذي لم يشهده المغرب من قبل، ضمن خطوة تأتي تفعيلا للنداء الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، التي دعت كافة عناصرها للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الفاجعة.

وقد شددت المديرية العامة على ضرورة تنظيم حملة واسعة في صفوف أسرة الأمن الوطني لتوفير هذه المادة الضرورية للحياة، خصوصا في الجهات والأقاليم الأكثر تضررا من الهزة الأرضية. وكذا تفعيل نظام التعبئة والجاهزية الخاص بتدبير المخاطر، مع استدعاء كافة مواردها البشرية واللوجيتسيكة بغرض المشاركة في الجهود العمومية التي تساهم فيها جميع السلطات المحلية و العسكرية والطبية والمصالح المعنية، بغرض إنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام.

جانب من هذه الخطوة الانسانية التضامنية ضمن الفيديو التالي:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دول أمريكا الجنوبية تعرب عن تضامن واسع مع المغرب بعد الزلزال

دول أمريكا الجنوبية تعرب عن تضامن واسع مع المغرب…

2023-09-09 / 20:35
Photo of عمدة برشلونة يقود وفدا للتعزية إلى مقر القنصلية العامة للمغرب

عمدة برشلونة يقود وفدا للتعزية إلى مقر القنصلية العامة…

2023-09-09 / 20:26
Photo of حدادا على ضحايا زلزال المغرب..دقيقة صمت في كل مباريات أوروبا لمدة 11 يوما

حدادا على ضحايا زلزال المغرب..دقيقة صمت في كل مباريات…

2023-09-09 / 20:18
Photo of ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 1305 وفاة و1832 جريحا

ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 1305 وفاة و1832 جريحا

2023-09-09 / 19:59
Photo of زلزال الحوز ..عناصر أمن طنجة تمد سواعدها للتبرع بالدم ( صور)

زلزال الحوز ..عناصر أمن طنجة تمد سواعدها للتبرع بالدم…

2023-09-09 / 19:57
Photo of بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الزلزال في المغرب

بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الزلزال في…

2023-09-09 / 19:47
Photo of موريتانيا تحظر الحفلات والأفراح تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

موريتانيا تحظر الحفلات والأفراح تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 19:46
Photo of زلزال الحوز.. إرسال فريق بحث وإنقاذ أردني إلى المغرب

زلزال الحوز.. إرسال فريق بحث وإنقاذ أردني إلى المغرب

2023-09-09 / 19:37
Photo of هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء؟.. أهل العلم يستدلون بحديث نبوي

هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء؟.. أهل العلم يستدلون…

2023-09-09 / 19:37
Photo of زلزال الحوز ..إقامة صلاة الغائب بجميع مساجد المملكة يوم غد الأحد

زلزال الحوز ..إقامة صلاة الغائب بجميع مساجد المملكة يوم…

2023-09-09 / 19:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق